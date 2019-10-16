3,5 тонны собранных в Вологодской области батареек отправили на утилизацию в Челябинск

16.10.2019 [Общество]

3,5 тонны использованных батареек, собранных в Вологодской области в ходе проекта экологической благотворительной организации «Зеленый полюс», отправили на утилизацию в Челябинск. 

В 2015 году «Зеленый полюс» выиграл грант на сбор и утилизацию использованных батареек. На средства гранта организации удалось создать систему бесплатного сбора, транспортировки, временного хранения и частичной утилизации отработанных батареек. Во всех муниципальных районах Вологодской области, а также в Вологде и Череповце были размещены 62 специальных контейнера для сбора.

В 2017 году в рамках проекта собрано и отправлено на утилизацию более 8 тонн старых батареек. Затем средства гранта закончились, а на складе в Череповце остались 3,5 тонн батареек.

— На все наши бесчисленные письма и обращения в департаменты, правительство региона, законодательное собрание области, в т. ч. Луценко руководителю областного зсо, губернатору Вологодской области, получали только отписки, — говорит председатель «Зеленого полюса» Андрей Карягин. — В течении трёх лет  — многочисленные совещания, обещания, а со стороны председателя общественной палаты Даниловой «ярой общественницы» — кляузы в Росприроднадзор, а потом и полное от всех властей игнорирование вопроса, вот так относятся региональные власти к общественным инициативам и проектам с низов.

Осенью 2019 года остаток батареек утилизировали за свой счёт предприниматели: ООО «Гринтек» совместно с ООО «Природоохранный центр - Групп».

Как ранее сообщал NewsVo,  в июне 2019 года «Зелёный полюс» объявил о прекращении проекта по сбору использованных батареек в зоне действия регоператора «Чистый след». У общественников нет денег на его реализацию, а региональный оператор и областные власти отказали им в поддержке. При этом в восточной зоне, где работает фирма «Аквалайн», им удалось договориться с регоператором:

— С ТКО ООО «АкваЛайн» в феврале 2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому, МЭБОО «Зелёный полюс» безвозмездно передала ООО «АкваЛайн» всю схему, логистику и активы проекта. ООО «АкваЛайн» дополнительно к установленным в рамках проекта контейнерам, закупил и дополнительно установит в своих офисах 16 специализированных контейнеров для сбора отработанных батареек.

На сайте регоператора «Аквалайн» есть список адресов, по которым можно сдать использованные батарейки.

Тэги: батарейки, утилизация, зеленый полюс

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске пробуренную для изучения грунта скважину зацементировали
Суд прекратил дело о нападении на девушку в Кировском сквере Вологды из-за самоубийства обвиняемого
Для ликвидации ЧП в Белозерске пробурят третью скважину
Вблизи Стризнево в Вологодском районе нашли останки человека: возможно, это пропавший Даниил Репин
Администрация Вологды готовит иск в суд к фирме, ремонтировавшей Красный мост
В кадетской школе Вологодской области дети употребляли наркотические вещества?
Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда
В Череповце за взятки осудили бывшую сотрудницу налоговой инспекции
В Вологде женщина умерла после проведенной в частной клинике липосакции
Под Вологдой построили аквапарк площадью 6 000 квадратных метров
16.10.2019 [Общество]

Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал незаконный баннер на историческом здании в Вологде

405
0
16.10.2019 [Общество]

В лицее «АМТЭК» в Череповце школьникам запретили пользоваться смартфонами в учебное время

578
0
15.10.2019 [Общество]

В Вологде экс-управляющая Фонда соцстраха, помогавшая в аукционах депутату, отделалась штрафом

1700
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты
Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал незаконный баннер на историческом здании в Вологде
3,5 тонны собранных в Вологодской области батареек отправили на утилизацию в Челябинск
С 1 ноября в Череповце на 2 рубля подорожает проезд в общественном транспорте
Лучшим работником социальных учреждений России стала череповчанка Светлана Смирнова
В Вологде пьяный водитель иномарки врезался в автомат с водой
В Тульской области сбежал кот, признанный вещдоком по делу о наркотиках
 


14.10.2019 [Общество]

Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда

2858
0
16.10.2019 [БлогоVO]

Грязи по колено

248
0
16.10.2019 [Обзор Прессы]

Бывший начальник УВД Николай Паликов: «В 90-е от митинга до беспорядков оставались секунды»

202
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика