3,5 тонны собранных в Вологодской области батареек отправили на утилизацию в Челябинск

3,5 тонны использованных батареек, собранных в Вологодской области в ходе проекта экологической благотворительной организации «Зеленый полюс», отправили на утилизацию в Челябинск.

В 2015 году «Зеленый полюс» выиграл грант на сбор и утилизацию использованных батареек. На средства гранта организации удалось создать систему бесплатного сбора, транспортировки, временного хранения и частичной утилизации отработанных батареек. Во всех муниципальных районах Вологодской области, а также в Вологде и Череповце были размещены 62 специальных контейнера для сбора.

В 2017 году в рамках проекта собрано и отправлено на утилизацию более 8 тонн старых батареек. Затем средства гранта закончились, а на складе в Череповце остались 3,5 тонн батареек.

— На все наши бесчисленные письма и обращения в департаменты, правительство региона, законодательное собрание области, в т. ч. Луценко руководителю областного зсо, губернатору Вологодской области, получали только отписки, — говорит председатель «Зеленого полюса» Андрей Карягин. — В течении трёх лет — многочисленные совещания, обещания, а со стороны председателя общественной палаты Даниловой «ярой общественницы» — кляузы в Росприроднадзор, а потом и полное от всех властей игнорирование вопроса, вот так относятся региональные власти к общественным инициативам и проектам с низов.

Осенью 2019 года остаток батареек утилизировали за свой счёт предприниматели: ООО «Гринтек» совместно с ООО «Природоохранный центр - Групп».

Как ранее сообщал NewsVo, в июне 2019 года «Зелёный полюс» объявил о прекращении проекта по сбору использованных батареек в зоне действия регоператора «Чистый след». У общественников нет денег на его реализацию, а региональный оператор и областные власти отказали им в поддержке. При этом в восточной зоне, где работает фирма «Аквалайн», им удалось договориться с регоператором:

— С ТКО ООО «АкваЛайн» в феврале 2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому, МЭБОО «Зелёный полюс» безвозмездно передала ООО «АкваЛайн» всю схему, логистику и активы проекта. ООО «АкваЛайн» дополнительно к установленным в рамках проекта контейнерам, закупил и дополнительно установит в своих офисах 16 специализированных контейнеров для сбора отработанных батареек.

На сайте регоператора «Аквалайн» есть список адресов, по которым можно сдать использованные батарейки.