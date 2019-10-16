В Тульской области сбежал кот, признанный вещдоком по делу о наркотиках

16.10.2019 [Происшествия]

В городе Новомосковске Тульской области суд рассматривает дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота. Животное было признано вещдоком «серо-бело-черного цвета», поскольку именно кот якобы переносил наркотики в колонию. Однако теперь дело осложнилось тем, что "вещдок" сбежал из зооуголка, куда был передан следствием «на ответственное хранение», сообщает "Ъ".

По словам Дмитрия Сотникова, адвоката обвиняемого, утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества. 

Как ранее писал “Ъ”, заключенный тульской колонии №6 Эдуард Долгинцев, по версии следствия, решил наладить канал поставки наркотиков для заключенных с помощью кота. Тот родился в колонии, но периодически покидал ее через небольшой лаз. Обвинение считает, что в июле 2018 года знакомый Эдуарда Долгинцева надел на кота ошейник с тайным кармашком, в который положил сверток с наркотиками. Однако мужчин задержали сотрудники полиции. Кота признали вещдоком «серо-бело-черного цвета» и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.

УМВД России по Тульской области летом 2018 года сняло видео, как кота передают в зоосад:

Обвинение строится на показаниях трех секретных свидетелей, которые утверждают, что заказывали у подсудимого наркотики и могут этого кота опознать.

Как рассказал “Ъ” Дмитрий Сотников, несколько дней назад он поехал в зооуголок в Новомосковске, чтобы «ознакомиться с вещдоком», но там сказали, что кот пропал еще зимой. Сотрудница зооуголка сказала, что к ним забежали чужие собаки, а кот их боялся, поэтому убежал.

Кот, по словам адвоката, был очень важен для линии защиты по делу Эдуарда Долгинцева: нужно было «установить, насколько такое орудие, как кот, годно для совершения указанного преступления». По мнению адвоката, версия с лазом, через который якобы выходил из колонии кот, кажется ему неправдоподобной. Дмитрий Сотников говорит, что администрация колонии не могла допустить наличия дыр в ограждении, следовательно, кота можно было только перебросить.

Именно поэтому господин Сотников собирался ходатайствовать о проведении следственного эксперимента.

«Надеть на кота ошейник с грузом, равным весу наркотического вещества, и посмотреть, как кот себя будет с ним вести, привычно ли это для него,— предложил он сценарий эксперимента.— Затем кота нужно будет перебросить через забор с колючей проволокой и посмотреть, проследует ли он к месту назначения в колонии». Теперь вести защиту придется без проведения следственного эксперимента, что, по словам адвоката, затруднит «опровержение доводов обвинения, которые теперь невозможно проверить».

Тэги: наркотики, колонии, кошки

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