Суд прекратил дело о нападении на девушку в Кировском сквере Вологды из-за самоубийства обвиняемого

12.10.2019 [Происшествия]

Вологодский городской суд 9 октября постановил прекратить уголовное дело о нападении на девушку в Кировском сквере в связи самоубийством обвиняемого.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 27 марта 2019 года. По версии следствия, в тот день 54-летний водитель-экспедитор прибыл в Вологду по делам. Дожидаясь разгрузки своей машины, в ночь на 28 марта он гулял по городу и заметил 23-летнюю девушку, которая возвращалась с работы домой.

— Убедившись в отсутствии посторонних граждан, мужчина подбежал к девушке со спины, схватил одной рукой женщину за горло, другой закрыл рот, высказал намерение совершить в отношении последней действия сексуального характера, повалил на землю, стал душить, после чего сказал, что выдавит потерпевшей глаз, если она не перестанет ему сопротивляться, — сообщает прокуратура Вологды.

После этого мужчина скрылся, а затем уехал домой в Саратовскую область. Вычислить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Следователи СКР и полицейские просмотрели большой объем видеозаписей, отследив путь движения потерпевшей. 

Было возбуждено дело по ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Через неделю после нападения подозреваемого нашли, он написал явку с повинной. Решением суда по ходатайству следствия мужчину заключили под стражу. 

В середине июня подозреваемого освободили из-под стражи из-за того, что у него ухудшилось здоровье. 

— 26.06.2019 насильник отправил девушке смс-сообщение «Я ухожу из этой жизни. Прощай».

Ночью 27 июня его нашли мертвым в Кировском сквере. 

 

Тэги: нападение, девушка, суицид

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