В Вологде будут судить 54-летнего мужчину, напавшего на девушку в Кировском сквере

14.08.2019 [Происшествия]

В Вологде будут судить экспедитора из Саратовской области, который ночью напал на женщину в Кировском сквере. Инцидент произошел 27 марта 2019 года.

По версии следствия, в тот день 54-летний водитель-экспедитор прибыл в Вологду по делам. В ночь на 28 марта он гулял по городу и заметил 23-летнюю девушку, которая возвращалась с работы домой.

- У мужчины возник умысел на вступление с незнакомой женщиной в половую связь. В Кировском сквере обвиняемый напал на потерпевшую и, применяя физическую силу, совершил против ее воли действия сексуального характера, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После этого мужчина скрылся, а затем уехал домой в Саратовскую область. Вычислить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Следователи СКР и полицейские просмотрели большой объем видеозаписей, отследив путь движения потерпевшей. Экспедитор был задержан и заключен под стражу.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Материалы дела переданы в суд.

 

 

Тэги: нападение, девушка

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