В Вологде объявили в розыск Анатолия Анохина, который подозревается в избиении девочки в Молочном

В Вологде объявили в розыск 25-летнего мужчину, подозреваемого в избиении 16-летней знакомой в посёлке Молочное.

«В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) подозревается Анохин Анатолий Сергеевич, 1994 г.р., проживающий на улице Парковой в с. Молочное г. Вологда», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приметы подозреваемого: рост 170-180 см, нормальное телосложение, светлые волосы, борода коричневого цвета. Был одет в тёмную ветровку, кепку и тёмные кроссовки.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 8 октября около девяти часов вечера возле гаражей на улице Парковой в поселке Молочное. По версии следствия, подозреваемый избил девочку, причинив черепно-мозговую травму и скрылся с места преступления. Пострадавшая доставлена в больницу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого просят сообщить в ближайший отдел полиции или в следственный отдел по городу Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по тел. (8172) 57-21-61.