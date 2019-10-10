Вологжанин избил 16-летнюю девочку в поселке Молочное

В поселке Молочное 25-летний молодой человек подозревается в нападении на 16-летнюю девочку. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы.

По версии следствия, инцидент произошел 8 октября около девяти часов вечера возле гаражей на улице Парковой.

— Подозреваемый нанес девушке 2003 г. р. множественные удары по голове и телу, причинив черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью человека. С места преступления вологжанин скрылся, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленника ищут правоохранители. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести полученных девушкой-подростком травм. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.