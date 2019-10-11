Останки мужчины, найденные в лесу под Вологдой, отправят на генетическую экспертизу

11.10.2019 [Происшествия]

Генетическая экспертиза подтвердит или опровергнет принадлежность найденных вблизи Стризнево в Вологодском районе останков пропавшему в январе Даниилу Репину, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, вчера вблизи Стризнево обнаружили в лесу скелетированные человеческие останки.  На месте также были найдены сохранившиеся предметы одежды, а также ключи с брелоком, на котором указан госномер машины Репина. Следователи выдвинули версию, что это может быть пропавший вологжанин. Тем не менее, отмечается, что останки были найдены довольно далеко от машины Даниила.

— Останки тела погибшего мужчины обнаружены в лесополосе в 62 метрах от дорожного полотна трассы А-114 перед отвороткой на п.Стризнево. Это место расположено, как выяснили следователи, в 9 км в западном направлении от места обнаружения автомашины Даниила Репина, — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Осмотрев найденные предметы, следователи СКР убедились в том, что по описанию они похожи на вещи пропавшего вологжанина.

Утром 10 января этого года житель Вологды Даниил Репин уехал из дома № 27 на улице Ярославская в сторону работы. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

В ходе доследственной проверки следователям удалось проследить путь вологжанина до автозаправочной станции в Вологде и до деревни Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

— Организованные в той местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей результатов не дали, из-за прошедших обильных снегопадов. Опросом местных жителей установить, что связывало мужчину с этой деревней, не удалось, — сообщается на сайте регионального СК.

По факту безвестного исчезновения 27-летнего вологжанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Тэги: останки, следствие
Фото СУ СК РФ по Вологодской области

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