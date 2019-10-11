Летевший из Москвы в Череповец самолет экстренно приземлился из-за неисправной стойки шасси

11.10.2019 [Происшествия]

10 октября в аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет Bombardier CRJ200, вылетевший по маршруту «Москва-Череповец». Судно вернулось в аэропорт из-за проблем с передней стойкой шасси.

«Самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси», — сказал РИА-новости источник в экстренных службах региона. 

На борту самолета находилось 36 человек: 33 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. По данным СМИ, судно принадлежит авиапредприятию «Северсталь».

Ранее NewsVo сообщал, что пассажирский самолет авиапредприятия "Северсталь" в ночь на 7 июля 2019 года совершил аварийную посадку в Воронеже из-за неисправности двигателя.

Тэги: самолеты, авария

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