Летевший из Москвы в Череповец самолет экстренно приземлился из-за неисправной стойки шасси

10 октября в аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет Bombardier CRJ200, вылетевший по маршруту «Москва-Череповец». Судно вернулось в аэропорт из-за проблем с передней стойкой шасси.

«Самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси», — сказал РИА-новости источник в экстренных службах региона.

На борту самолета находилось 36 человек: 33 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. По данным СМИ, судно принадлежит авиапредприятию «Северсталь».

Ранее NewsVo сообщал, что пассажирский самолет авиапредприятия "Северсталь" в ночь на 7 июля 2019 года совершил аварийную посадку в Воронеже из-за неисправности двигателя.