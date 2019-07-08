Самолет "Северстали", совершивший аварийную посадку в Воронеже, вылетел в Череповец

08.07.2019 [Происшествия]

Пассажирский самолет авиапредприятия "Северсталь", который в ночь на воскресенье совершил аварийную посадку в Воронеже из-за неисправности двигателя, сегодня вылетел в Череповец.

Рейс, следовавший по направлению Батуми-Череповец, совершил аварийную посадку в аэропорту Воронежа 6 июля, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на представителя Воронежского аэропорта.

"Борт CRJ200 сел в Воронеже в 23.40 по Москве шестого числа (июля) из-за неисправности двигателя, падения давления масла. Аварийная посадка. Пассажиров забрали в три часа ночи седьмого числа - за ними пришел борт этой же компании", - сказал собеседник агентства.

Представитель аэропорта добавил, что неисправный самолёт остался на ремонт в Воронеже.

Директор Авиапредприятия «Северсталь» Вадим Германов на своей странице в соцсети сообщил, что на борту находился 41 пассажир. 31-го из них доставили в Череповец на резервном самолёте компании. 10 пассажиров предпочли добираться до Череповца на поезде.

Тэги: авиасообщение

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