Федор Конюхов поднимется в воздух на высоту 11,5 тысяч метров, чтобы побить рекорд советских планеристов

Федор Конюхов планирует побить рекорд советских планеристов: в ноябре путешественник попробует подняться на высоту 11,5 тысяч метров на аппарате «Летающая лаборатория» с солнечными батареями.

«Потому что у нас заслуги еще советские — планеристы поднимались на 11 тыс. м, а сейчас уже американцы поднимаются на 16 тыс. м. Мне, может быть, это [планерный спорт] не нужно, но если не я, то кто же другой?», — цитирует путешественника ТАСС.

В федерации планерного спорта России отмечают, что полет запланирован в районе Эльбруса на конец ноября.

Федору Конюхову 67 лет, он совершил несколько кругосветных плаваний. Ранее NewsVo сообщал, что очередной мировой рекорд путешественник установил в мае: стал первым человеком в мире, который пересек южную часть Тихого океана от Новой Зеландии на весельной лодке.