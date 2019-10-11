Федор Конюхов поднимется в воздух на высоту 11,5 тысяч метров, чтобы побить рекорд советских планеристов

11.10.2019 [Общество]

Федор Конюхов планирует побить рекорд советских планеристов: в ноябре путешественник попробует подняться на высоту 11,5 тысяч метров на аппарате «Летающая лаборатория» с солнечными батареями.

«Потому что у нас заслуги еще советские — планеристы поднимались на 11 тыс. м, а сейчас уже американцы поднимаются на 16 тыс. м. Мне, может быть, это [планерный спорт] не нужно, но если не я, то кто же другой?», — цитирует путешественника ТАСС.

В федерации планерного спорта России отмечают, что полет запланирован в районе Эльбруса на конец ноября.

Федору Конюхову 67 лет, он совершил несколько кругосветных плаваний. Ранее NewsVo сообщал, что очередной мировой рекорд путешественник установил в мае: стал первым человеком в мире, который пересек южную часть Тихого океана от Новой Зеландии на весельной лодке.

Тэги: Конюхов, путешествия, рекорды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат
В Белозерске для ликвидации ЧП со скважиной пробурят еще одну
В Белозерске начали разбирать дом, возле которого произошло ЧП со скважиной
Землю для целлюлозного завода в Череповецком районе передадут в аренду компании Мордашова без торгов
Никольчанина лишили водительских прав из-за синих лампочек в габаритах
Проект планировки Некрасовского моста в Вологде выставили на общественное обсуждение
Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом и «Рено» в Шекснинском районе
11.10.2019 [Происшествия]

Вологжанин за ночь обворовал три киоска, чтобы купить лекарства бабушке

294
0
11.10.2019 [Общество]

Что делать, если вам навязывают покупку счетчика: вологжане жалуются на недобросовестных электриков

289
1
11.10.2019 [Происшествия]

Череповчанин перевел 1,2 млн рублей на «резервный счет», продиктованный мошенниками

329
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Скончался художник Владимир Румянцев из Череповца, автор серии работ «Петербургские коты»
Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
Летевший из Москвы в Череповец самолет экстренно приземлился из-за неисправной стойки шасси
В Вытегре теща должника бросилась на пристава с топором
Федор Конюхов поднимется в воздух на высоту 11,5 тысяч метров, чтобы побить рекорд советских планеристов
Вологжанин за ночь обворовал три киоска, чтобы купить лекарства бабушке
Жителя Череповца осудили условно за то, что он бросил тарелку в лицо собутыльнице
 


10.10.2019 [Общество]

Худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин: «В свободное от стройки время мы можем играть спектакли»

960
0
10.10.2019 [БлогоVO]

Затянули удавку на шее застройщиков

728
0
11.10.2019 [Обзор Прессы]

Сдал ЕГЭ на 400 баллов — и не поступил

25
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика