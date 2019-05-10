Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на весельной лодке

Фото со страницы Федора Конюхова в Instagram

Путешественник Федор Конюхов установил новый исторический рекорд: он стал первым человеком в мире, который пересек южную часть Тихого океана от Новой Зеландии на весельной лодке, сообщают РИА Новости.

- Девятого мая в 18:00 UTC, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68"68 западной долготы) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через южный Тихий океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут, — говорится в сообщении Общества океанских гребцов, которое ведет книгу рекордов.

Эта экспедиция стала первым из трех этапов кругосветного одиночного перехода на весельной лодке, который Конюхов намерен завершить в 2021 году.