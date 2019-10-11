Что делать, если вам навязывают покупку счетчика: вологжане жалуются на недобросовестных электриков

11.10.2019 [Общество]

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Вологодской области, «Северная сбытовая компания», сообщает о росте жалоб жителей региона на различные фирмы, которые предлагают заменить электросчётчик, хотя реальной необходимости в этом зачастую нет. 

— Предлагая услуги по замене приборов учёта, причем явно по завышенной цене, представители организаций убеждают жильцов заменить счётчик, который менять не нужно, ссылаются на законодательство, в акте выполненных работ ставят отметку — заменён «по желанию потребителя». Только за последний месяц в клиентские офисы, через сайт и группу ВКонтакте Северной сбытовой компании поступило более 100 обращений, — говорится в сообщении компании.

При этом, если раньше такие жалобы, в основном, поступали, от жителей Вологды и Череповца, то теперь все чаще с такими ситуациями стали сталкиваться жители районов Вологодской области. Сообщения поступают из Вологодского, Грязовецкого, Сокольского и других районов. Особенно много обращений связано с организацией «Электросервис». Вот несколько примеров.

— В деревне моей маме втюхали «Неву 112» за 4900 руб., при её стоимости 1500 руб.

— Ко мне сегодня приходили по электросчетчику и сказали срочно поменять, так как он с 2014 года. Сумма 8500 для меня большая. Скажите до какого года нужно менять и обязательно ли это?

— Приходили две «особы» и говорили о замене счетчика в обязательном порядке угрожая, что придется платить по высокому тарифу. У меня еще счетчик может служить 11 лет до поверки! Подскажите, это мошенники? Представляются «ЭлектроСервис».

— Почему не учтены мои показания, я заменила счетчик и мне сказали, что новый счетчик передаёт данные автоматически, и мне показания теперь передавать не нужно? Правда ли, что «Нева» сама передаёт показания?

"Нева" не передает показания, это неправда. В "Северной сбытовой компании" советуют: если кто-то пытается под любым предлогом попасть в квартиру, представляясь сотрудником поставщика электроэнергии, лучше позвонить по телефону контакт-центра 8-8172-23-15-15 или телефону, указанному в квитанции, и уточнить информацию. Не нужно сразу соглашаться на замену прибора учёта, платить деньги.

Чтобы узнать сроки поверки, замены счетчика, можно обратиться за консультацией в "Северную сбытовую компанию" с техническими документами на электросчётчик. Если их нет - просто сфотографировать прибор учёта.

Документы, фотографии можно принести в ближайший клиентский офис или отправить через форму «Задать вопрос» на сайте, по электронной почте vopros@sevesk.ru, в личные сообщения в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде мошенники убеждают жителей купить у них газоанализаторы, как правило, по завышенной стоимости. Между тем, сигнализатор загазованности по закону обязателен к установке только в производственных и коммунальных котельных, на предприятиях металлургии, машиностроения и других промышленных объектах.

Тэги: электричество, электросчетчики

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