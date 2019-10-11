Новым председателем Общественного совета Вологды стал Анатолий Дианов

Новым председателем Общественного совета Вологды стал гендиректор управляющей компании «Инвест-Сити» Анатолий Дианов. За него единогласно проголосовали члены совета на очередном заседании. Вместо Дианова заместителем председателя совета стала журналист Юлия Головкина, возглавляющая комиссию по мониторингу госзакупок.

Ранее NewsVo сообщал, что предыдущий председатель совета, Максим Выдров, ушел с этого поста в связи с тем, что был избран от «Единой России» депутатом гордумы. По той же причине совет покинули Михаил Козырев и Михаил Громов, они также стали городскими депутатами от «Единой России».

Вместо них в Общественный совет вошли Вадим Рябов, кандидатуру которого представил глава Вологды и председатель ТОС «ПЗ» Андрей Подьяков, представленный мэром Вологды. От некоммерческих организаций в совет вошел выдвинутый «Вологодской торгово-промышленной палатой» Юрий Тарасов.