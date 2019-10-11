Новым председателем Общественного совета Вологды стал Анатолий Дианов

11.10.2019 [Общество]
Новым председателем Общественного совета Вологды стал Анатолий Дианов

Новым председателем Общественного совета Вологды стал гендиректор управляющей компании «Инвест-Сити» Анатолий Дианов. За него единогласно проголосовали члены совета на очередном заседании. Вместо Дианова заместителем председателя совета стала журналист Юлия Головкина, возглавляющая комиссию по мониторингу госзакупок.

Ранее NewsVo сообщал, что предыдущий председатель совета, Максим Выдров, ушел с этого поста в связи с тем, что был избран от «Единой России» депутатом гордумы. По той же причине совет покинули Михаил Козырев и Михаил Громов, они также стали городскими депутатами от «Единой России».

Вместо них в Общественный совет вошли Вадим Рябов, кандидатуру которого представил глава Вологды и председатель ТОС «ПЗ» Андрей Подьяков, представленный мэром Вологды.  От некоммерческих организаций в совет вошел выдвинутый «Вологодской торгово-промышленной палатой» Юрий Тарасов.

 

Тэги: общественный совет
Фото пресс-службы городской администрации

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат
В Белозерске для ликвидации ЧП со скважиной пробурят еще одну
В Белозерске начали разбирать дом, возле которого произошло ЧП со скважиной
Землю для целлюлозного завода в Череповецком районе передадут в аренду компании Мордашова без торгов
Никольчанина лишили водительских прав из-за синих лампочек в габаритах
Проект планировки Некрасовского моста в Вологде выставили на общественное обсуждение
Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом и «Рено» в Шекснинском районе
10.10.2019 [Общество]

Администрация Вологды готовит иск в суд к фирме, ремонтировавшей Красный мост

1519
3
10.10.2019 [Общество]

Худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин: «В свободное от стройки время мы можем играть спектакли»

962
0
10.10.2019 [Общество]

«Вологдаэнергосбыт» подал иск о признании банкротом управляющей компании «Фрязиново»

1169
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Скончался художник Владимир Румянцев из Череповца, автор серии работ «Петербургские коты»
Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
Летевший из Москвы в Череповец самолет экстренно приземлился из-за неисправной стойки шасси
В Вытегре теща должника бросилась на пристава с топором
Федор Конюхов поднимется в воздух на высоту 11,5 тысяч метров, чтобы побить рекорд советских планеристов
Вологжанин за ночь обворовал три киоска, чтобы купить лекарства бабушке
Жителя Череповца осудили условно за то, что он бросил тарелку в лицо собутыльнице
 


10.10.2019 [Общество]

Худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин: «В свободное от стройки время мы можем играть спектакли»

962
0
10.10.2019 [БлогоVO]

Затянули удавку на шее застройщиков

728
0
11.10.2019 [Обзор Прессы]

Сдал ЕГЭ на 400 баллов — и не поступил

26
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика