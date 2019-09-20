Максим Выдров ушел с поста председателя Общественного совета Вологды: эти полномочия временно исполняет Анатолий Дианов. Изменения в составе совета связаны с тем, что Выдров был избран от «Единой России» депутатом гордумы.

— Благодарю коллег за оказанное доверие возглавить общественный совет в этом созыве, интересную и продуктивную работу за все время совместной работы. Поздравляю Анатолия Дианова с единогласным избранием исполняющим обязанности председателя Общественного совета города Вологды! Анатолий Александрович, будем продолжать сотрудничать! — написал на своей странице в соцсети Максим Выдров.

Кроме Максима Выдрова, общественный совет по той же причине покинут Михаил Козырев и Михаил Громов, они также стали городскими депутатами от «Единой России».