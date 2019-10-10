В Череповце двое пьяных подростков угнали три машины за одну ночь

В Череповце завершено расследование уголовного дела об угоне, возбужденное в отношении 15-летнего местного жителя. Вместе с 13-летним приятелем подросток за ночь угнал три машины.

По версии следствия, в ночь на 20 июля мальчики, находясь в состоянии опьянения, обнаружили незапертый автомобиль «Дэу Нэксия» на парковочной площадке на улице Остинской в Череповце. Они запустили двигатель и немного проехали по двору. Руль машины заблокировался, и подростки попытались перекатить транспорт на место его первоначальной парковки. Во время этих манипуляций они столкнули автомобиль с ещё двумя припаркованными машинами и скрылись с места преступления.

Той же ночью череповчане угнали ещё два автомобиля на улице Ветеранов. Обе машины они бросили, когда в них заблокировалось рулевое управление.

«В ходе следствия выяснилось, что один из подростков из-за отъезда родителей на дачу остался без присмотра и вместе с приятелем они решили употребить спиртное, после чего пошли прогуляться. Как сами они признались следователю, ранее мальчики себе такого поведения не позволяли и не предполагали, что за содеянное может грозить столь суровое наказание», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 15-летнего череповчанина, передано в суд. 13-летний соучастник поставлен на профилактический учёт в полиции, а его мать привлечена к административной ответственности.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе в Череповце 17-летний и 14-летний подростки были задержаны по подозрению в грабеже: от их рук пострадали как минимум двое взрослых мужчин.