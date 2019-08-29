В Череповце двое подростков грабили прохожих на улице

29.08.2019 [Происшествия]

В Череповце 17-летний и 14-летний подростки задержаны по подозрению в грабеже: от их рук пострадали как минимум двое взрослых мужчин.

По версии следствия, вечером 25 августа мальчики нападали на прохожих.

— На проспекте Победы подростки сбили с ног 42-летнего мужчину и отобрали пакет с продуктами и вещами, который спрятали неподалеку от места происшествия. Спустя непродолжительное время на улице Верещагина подростки аналогичным способом отобрали у 31-летнего потерпевшего два мобильных телефона и 50 рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи СКР и полицейские быстро вычислили подозреваемых в грабежах. Выяснилось также, что мальчики являются фигурантами дела об угоне автомобиля. 17-летний череповчанин по ходатайству следствия арестован, в отношении 14-летнего еще решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что в тот вечер вместе с задержанными были еще два 11-летних мальчика. Следствие устанавливает их роль в совершенных нападениях, но, как объяснили  NewsVo в региональном управлении следственного комитета, уголовная ответственность им все равно не грозит.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодской области фиксируют рост подростковой преступности. Так, в первом полугодии 2019 года  в регионе на 25% возросло количество совершенных подростками тяжких преступлений, на 39% стало больше преступлений, совершенных детьми в общественных местах.

Тэги: подростки, грабежи

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