Ретро-вечеринка пройдет в Доме дяди Гиляя в Вологде 11 октября

09.10.2019 [Культура]

Литературная резиденция Дом дяди Гиляя 11 октября проводит модную вечеринку в стиле 1950-1960-х годов. В программе: выставка вещей того периода, музыка, воспоминания и поэзия.

Ранее NewsVo сообщал, что специально для этого мероприятия резиденция собирала ретро-вещи: одежду, обувь, головные уборы, сумки, бижутерию, фотографии. После праздника владельцам все вернут в целости и сохранности.

Начало вечеринки в 18.00. Вход свободный, но для женщин дресс-код: платье и туфли с носками.

Возрастное ограничение мероприятия (12+)

Тэги: ретро, вечеринка, выставка

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