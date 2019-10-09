Ретро-вечеринка пройдет в Доме дяди Гиляя в Вологде 11 октября

Литературная резиденция Дом дяди Гиляя 11 октября проводит модную вечеринку в стиле 1950-1960-х годов. В программе: выставка вещей того периода, музыка, воспоминания и поэзия.

Ранее NewsVo сообщал, что специально для этого мероприятия резиденция собирала ретро-вещи: одежду, обувь, головные уборы, сумки, бижутерию, фотографии. После праздника владельцам все вернут в целости и сохранности.

Начало вечеринки в 18.00. Вход свободный, но для женщин дресс-код: платье и туфли с носками.