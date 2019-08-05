«Дом дяди Гиляя» в Вологде ищет для ретро-праздника вещи 1950–1960 годов

Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» просит откликнуться жителей Вологды, у которых сохранились вещи времен 1950–1960 годов. Это может быть одежда, обувь, головные уборы, сумки, бижутерия.

— Собираем фотографии с Вологдой и модниками того времени. Осенью планируем провести День Моды. Очень нужна ваша поддержка. Обещаем, что всё вернём обратно, — сообщается в группе резиденции в соцсети.

Сбор вещей каждый понедельник с 17.40 до 20 часов в "Доме дяди Гиляя" на улице Чернышевского, д.15. К вещам организаторы просят прикрепить бирку с именем владельца и контактным телефоном для связи.