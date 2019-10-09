Два жителя Грязовецкого района получили условные сроки за истязание малознакомого мужчины

09.10.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд признал молодых людей 17 и 23 лет виновными в истязании малознакомого мужчины. Инцидент произошёл 18 ноября 2018 года.

Как ранее сообщал NewsVo, в день преступления подсудимые искали деньги на покупку алкоголя. Возле здания железнодорожного вокзала в посёлке Вохтога они встретили малознакомого 22-летнего молодого человека. Молодые люди спровоцировали конфликт с парнем, избили его и повели с собой на поиски спиртного.

«Продолжая свои действия, подсудимые в течение нескольких часов периодически избивали молодого человека, в том числе в квартире последнего, куда пришли за спиртным», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

В ходе предварительного следствия, потерпевший примирился с обидчиками. 23-летний подсудимый получил 3 года лишения свободы условно. Его 17-летнему соучастнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

Тэги: приговор, избиение

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