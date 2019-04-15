В Грязовецком районе пьяные подростки долго избивали малознакомого им молодого человека     

15.04.2019 [Происшествия]

В поселке Вохтога Грзовецкого района расследуется уголовное дело об истязании 22-летнего юноши. Преступление произошло 18 ноября 2018 года, однако ранее правоохранительные органы о нем не сообщали.

По версии следствия, в тот день пьяные 22-летний молодой человек и его 16-летний приятель встретили возле здания железнодорожного вокзала в Вохтоге малознакомого им 22-летнего парня.

- Из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, они стали его избивать и в течение вечера неоднократно (не менее 4 раз) наносили ему побои. К их преступной деятельности присоединился и 17-летний местный житель, встретив их на улице поселка, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Родственники также заявили о хищении у избитого юноши личных вещей, было возбуждено уголовное дело о краже.

Тэги: насилие, жестокость, подростки

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