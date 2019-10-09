Жители Белозерска возмущены покупкой техники вместо ремонта тротуара на улице Свободы

09.10.2019 [Общество]

В Белозерске не смогли найти подрядчика на обустройство тротуара на улице Свободы, и теперь на выделенный из бюджета миллион рублей купят технику для городских коммунальщиков.

Как отмечает газета «Белозерье», сертификат на один миллион рублей из бюджета Вологодской области районный центр получил в августе.

— Чтобы решить, куда потратить эти деньги, было проведено народное голосование. Большинством голосов белозера выбрали обустройство тротуара на ул. Свободы. Было обещано, что после проведения всех необходимых процедур тротуар начнут делать в начале октября, — пишет издание.

16 сентября городская администрация объявила прием заявок на электронный аукцион по поиску подрядчика. До 7 октября ни одной заявки так и не поступило.

— В связи с тем, что объявлять повторно процедуру не целесообразно,  денежные средства будут потрачены на приобретение  техники для нужд ЖКХ муниципального образования Белозерск, — сообщается на сайте Белозерска.

Под публикацией районной газеты в соцсети уже появились возмущенные комментарии горожан.

— А как детям ходить в садики и школу??? , — пишет Марина Корешкова.

— МЫ ХОТИМ ТРОТУАР!!! А не технику, которая будет работать у избранных на участках, — отметила Елена Светлова.

Ранее NewsVo сообщал, что процедуру определения подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тоншалово под Череповцом приостановили из-за поступивших жалоб на условия госзакупки. 

Тэги: бюджет, тротуары, аукционы, подрядчики

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