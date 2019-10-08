Хоккейная «Северсталь» расторгла контракт с нападающим Анселем Галимовым

Череповецкая «Северсталь» рассталась с нападающим Анселем Галимовым. Хоккейный клуб и спортсмен расторгли контракт по соглашению сторон.



В составе «жёлто-чёрных» Ансель провёл 6 матчей, набрал 3 (2+1) балла за результативность при показателе полезности +1, сообщает пресс-служба череповецкой команды.



Нападающие Никита Колесников, Сергей Купцов и Герман Грачёв в скором времени могут присоединится к «Северстали». Хоккеисты уже покинули пермский «Молот-Прикамье», клуб-партнер «Северстали» из Высшей хоккейной лиги, и скоро прибудут в Череповец.