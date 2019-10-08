Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района

Три женщины, погибшие в результате ДТП на трассе в Шекснинском районе, были сотрудницами администрации Череповецкого района. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь»:

— Погибли все — водитель и три женщины, сотрудницы администрации района, направлявшиеся в командировку: сотрудница комитета имущественных отношений, отдела сельского хозяйства и инспектор отдела кадров.

Как ранее сообщал NewsVo, авария произошла сегодня около 8 часов утра на 56 км трассы «Вологда-Новая Ладога», 37-летний водитель «Рено» при обгоне не справился с управлением и врезался в КамАЗ. В результате аварии погиб водитель иномарки, а также 45-летняя, 47-летняя и 33-летняя пассажирки авто.