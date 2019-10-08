Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом и «Рено» в Шекснинском районе

08.10.2019 [Происшествия]

Четыре человека погибли в результате столкновения КамАЗа и «Рено» 56 км трассы «Вологда-Новая Ладога». Авария произошла сегодня, 8 октября, около 8 часов утра.

— На 56 км а/д «Вологда-Новая Ладога» произошло столкновение грузового автомобиля КАМАЗ и легкового автомобиля Рено Логан. Легковой автомобиль от столкновения съехал в кювет и загорелся, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По данным пресс-службы областного УМВД, 37-летний водитель «Рено» при обгоне не справился с управлением и врезался в КамАЗ. В результате аварии погиб водитель иномарки, а также женщина 1976 (или 1973) года рождения, которая сидела на переднем пассажирском сидении, 47-летняя и 33-летняя женщины, которые находились на заднем пассажирском сидении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают наряды ГИБДД.

Тэги: ДТП, гибель людей, выезд на встречку
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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