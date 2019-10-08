Вологжане стали чаще платить за покупки с помощью банковских карт и реже обналичивают деньги

Жители Вологодской области стали чаще оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт. В январе–июне 2019 года объем таких операций составил 90,4 млрд рублей, что на 29,5% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба вологодского отделения Северо-Западного главного управления Банка России.

— Средний чек при оплате картой у жителей области достиг 1,6 тыс. рублей, а при снятии наличных — 7,1 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

При этом количество операций по снятию наличных с карт снизилось на 6,3% — до 12,5 млн транзакций, а количество операций по оплате товаров выросло на 35,4% — до 104,5 млн. рублей.

Число выпущенных в регионе платежных карт возросло на 3,1% и теперь составляет почти два миллиона штук.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологда заняла 63 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. За его основу взято соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора — чем больше может позволить себе житель купить на свою зарплату, тем выше у города место в рейтинге.