Вологжане стали чаще платить за покупки с помощью банковских карт и реже обналичивают деньги

08.10.2019 [Экономика]

Жители Вологодской области стали чаще оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт. В январе–июне 2019 года объем таких операций составил 90,4 млрд рублей, что на 29,5% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба вологодского отделения Северо-Западного главного управления Банка России.

— Средний чек при оплате картой у жителей области достиг 1,6 тыс. рублей, а при снятии наличных — 7,1 тыс. рублей, — говорится в сообщении. 

При этом количество операций по снятию наличных с карт снизилось на 6,3% — до 12,5 млн транзакций, а количество операций по оплате товаров выросло на 35,4% — до 104,5 млн. рублей.

Число выпущенных в регионе платежных карт возросло на 3,1% и теперь составляет почти два миллиона штук.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологда заняла 63 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. За его основу взято соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора — чем больше может позволить себе житель купить на свою зарплату, тем выше у города место в рейтинге.

Тэги: карты, банки. банкоматы, операции

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей
В Белозерске для ликвидации ЧП со скважиной пробурят еще одну
На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию
В Белозерске начали разбирать дом, возле которого произошло ЧП со скважиной
В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат
07.10.2019 [БлогоVO]

Серёжа снова гниёт. Теперь уже весь

7473
0
07.10.2019 [БлогоVO]

Оптимизировали, оптимизировали и дооптимизировали

1317
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Никольчанина лишили водительских прав из-за синих лампочек в габаритах
Хоккейная «Северсталь» расторгла контракт с нападающим Анселем Галимовым
В Череповецком районе осудили бухгалтера, незаконно начислившего себе 814 тысяч рублей зарплаты
Банк «Открытие» сильно снизил ставки по ипотеке
В Вологде презентовали картину, изображающую город в XVII веке
Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района
В Вологде презентуют новую книгу «Железные люди» писательницы Натальи Мелехиной 
 


08.10.2019 [Культура]

В Вологде презентовали картину, изображающую город в XVII веке

303
0
08.10.2019 [БлогоVO]

«От снижения давления, бесплатно, берите на здоровье!»

127
0
08.10.2019 [Обзор Прессы]

Учителя с зарплатой 3,5 тысячи рублей уволили за энтузиазм

244
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика