В Череповце наркодилер делал «закладки», маскируясь под уборщика улиц

08.10.2019 [Происшествия]

В Череповце  44-летний мужчина  делал тайники-закладки с наркотиками, маскируясь под сотрудника коммунальной службы. Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков на берегу Шексны. У череповчанина изъяли  9 «доз» в индивидуальной упаковке, общей массой более 3,5 граммов.

Выяснилось, что до момента задержания  мужчина успел создать тайник с наркотиком, а адрес тайника сообщил покупателю через интернет.

— Для обеспечения секретности своих действий на время создания «клада» череповчанин переоделся в рабочую форму сотрудников коммунальных служб, приобрел соответствующий инвентарь и даже осуществил уборку прилегающей к тайнику территории. Несмотря на необычные способы маскировки, череповчанин задержан стражами правопорядка с поличным, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Полиция проверяет причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре в Череповце двух мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Один из подозреваемых пытался проглотить пакетик с запрещенным веществом, чтобы уничтожить доказательства.

Тэги: наркотики, тайники

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