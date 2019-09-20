В Череповце наркоторговец при задержании пытался проглотить пакет с порошком

20.09.2019 [Происшествия]

Двое жителей Череповца задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Один из подозреваемых пытался проглотить пакетик с запрещенным веществом, чтобы уничтожить доказательства.

Подозреваемых задержали днем в Заягорбском районе города. В момент задержания 26-летний молодой человек пытался проглотить небольшой полимерный пакетик с веществом белого цвета, но не смог этого сделать и в итоге выплюнул в траву.  У второго, 25-летнего подозреваемого, при досмотре нашли полимерный пакет с похожим веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой 0,282 грамма. Выяснилось, что первый фигурант продал этот пакетик второму. 

— В ходе работы на местности, сотрудники полиции заметили еще одного подозрительного молодого человека, который искал что-то в высоком кустарнике. Во время беседы с мужчиной оперативники установили, что в его гаджете имелась информация о закладке наркотического средства примерно в том месте, где он находился. Следуя координатам, полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с внутренним зажимом, в котором находилось синтетическое наркотическое средство массой 0,439 грамма, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейским 27-летний череповчанин рассказал, что купил наркотик для личного употребления через интернет и искал закладку с ним. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 228 УК РФ «Хранение и употребление наркотических средств». 

В отношении 26-летнего молодого человека возбуждены уголовные дела ч. 1 ст. 228 УК РФ «Хранение и употребление наркотических средств» и по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ».  Ведется следствие.

Ранее NewsvO сообщал, что в Череповце транспортные полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который оборудовал по городу 17 тайников-закладок для распространения синтетических наркотиков.

Тэги: наркотики, тайники, Торговля

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