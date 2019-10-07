Жительницу Вытегорского района подозревают в истязании двух дочерей

07.10.2019 [Происшествия]

53-летняя жительница Вытегорского района подозревается в истязании двух своих дочерей, сообщает региональное управление следственного комитета.

— По данным следствия, в в марте–августе 2019 года подозреваемая систематически (не менее 6 раз) причиняла своим несовершеннолетним дочерям 13 и 14 лет побои, — говорится в сообщении.

Ранее женщина уже привлекалась за побои к административной ответственности, однако в августе вновь стала бить детей. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Сейчас обе девочки живут с бабушкой, однако  информация о возбужденном уголовном деле направлена в органы системы профилактики. Будет решаться вопрос об изъятии девочек у матери и лишении ее родительских прав. Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский городский суд вынес приговор в отношении 41-летнего мужчины, который жестоко избивал своих старших сыновей, «готовя их к армии». При этом ранее он уже отбывал наказание в колонии – за издевательства над младшими детьми.

Тэги: истязания, дети, жестокость

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