В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей

04.10.2019 [Происшествия]

Вологодский городский суд вынес приговор в отношении 41-летнего мужчины, который жестоко избивал своих старших сыновей, «готовя их к армии». При этом ранее он уже отбывал наказание в колонии – за издевательства над младшими детьми.

Как сообщает прокуратура Вологды, уже будучи лишенным родительских прав, с сентября по декабрь 2018 года издевался над своими старшими сыновьями, которым тогда было 13 и 14 лет:

- Подсудимый в целях перевоспитания и «подготовки» к службе в армии  предлагал поучаствовать с ним в так называемых «спарингах», в ходе которых жестоко избивал детей руками и ногами. За любую провинность домашний тиран наносил побои, душил, мог напасть даже на спящих подростков.

Дети и их мать боялись мужчину и из страха скрывали факты истязаний и терпели побои. У детей были многочисленные травмы, в том числе одному из мальчиков отец сломал нос и кисть руки. Как об этом могли не знать врачи в поликлинике, куда ходили дети, учителя в школе, соседи семьи, органы опеки – непонятно.

Жуткие подробности домашнего рукоприкладства полицейским рассказали сами подростки, когда во время очередного скандала их мать позвонила в дежурную часть. 

Оказалось, что ранее мужчина уже сидел в колонии. В 2015 году он был осужден на 3,6 лет лишения свободы за жестокое обращение с младшими детьми – сыном и дочкой (ред. – всего в семье четверо детей).  Однако в августе 2015 года его выпустили на свободу, заменив остаток срока исправительными работами. После колонии мужчина снова вернулся в семью и стал избивать детей. Как рассказали NewsVo в прокуратуре, выполнять исправительные работы он закончил в январе 2019 года.

Сейчас его судили по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 112 УК РФ. Мужчину приговорили к 6 годам колонии строгого режима.

 

Тэги: жестокость, многодетные семьи, побои

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