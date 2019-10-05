"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня

Елена Петряева

Вологжане, возможно, встречали в соцсети карикатуры Валерия Кемского. На самом деле Кемский – это псевдоним сельского учителя Валерия Митрофанова из Вашкинского района. Уже 20 лет он преподаёт историю, обществознание и информатику в средней школе поселка Новокемский. В День учителя NewsVo публикует интервью с Валерием Константиновичем и знакомит читателей с его карикатурами.

Валерий Митрофанов.

Ученикам Валерия Константиновича повезло: помимо уроков, он занимается с ними археологией, водит их в экспедиции по Вологодской области, приобщает детей к поисковым раскопкам. В 2017 году Валерий Митрофанов ездил с школьниками восстанавливать храм на воде в Крохино. Он дважды становился победителем районного конкурса «Учитель года», а его сын тоже стал учителем истории.

А ещё Валерий Митрофанов пишет стихи, исторические рассказы и рисует талантливые карикатуры. Их сюжеты посвящены всему, что его окружает: это и рыбалка, и жизнь в родном поселке, и пенсионная и мусорная реформы, и противостояние на Шиесе, и, конечно же, школьная жизнь.

- Когда вы начали рисовать карикатуры?

- С детства, на уроках постоянно рисовал. С братом вместе любили карикатуры придумывать, для школьной стенгазеты часто рисовал. Иногда просто для себя или для друзей в подарок. А сейчас появилась возможность выкладывать рисунки в интернет, и у меня даже свои поклонники появились.

- Много времени уходит на одну карикатуру?

- Нарисовать минут пять. Главное, чтобы идея была.

- На какие темы рисуете?

- Проще сказать, наверное, каких у меня нет. Я не люблю чёрный юмор или когда назло кому-то. Не хочу негатива, потому что в жизни хорошего и так немного, обычно стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись.

- Как относятся к вашему творчеству друзья и знакомые?

- С юмором. Часто в подарок рисую. Вот, например, главе района рисовал сюжет: корабль борется со штормом и волнами в житейском море. Так он его в рамочку у себя в кабинете поставил. Или для главы администрации нарисовал карикатуру, где она – маленькая девочка, которая никак не может справиться с большими и страшными чёрными лесорубами. Думал даже, вдруг обидится, но она ее тоже в рамочку поставила.

- У вас очень много карикатур про наше холодное лето, про сбор грибов и ягод, про политику, а вот именно про школу не часто встречаются. Почему?

- Наверное, потому что жизнь учителя не заканчивается школой. Он же человек, живёт в обществе. К тому же у меня в последнее время нагрузки всего на три дня в неделю. Два дня преподаю в своей Новокемской школе, у нас сейчас 30 учеников. И один день езжу за 30 километров в школу в Троицкое.

- Как сейчас живётся сельскому учителю?

- Не только сельскому… Сейчас всё на учителя свалили. Нет чего-то устоявшегося, постоянно что-то меняется. А как именно это всё менять, никаких подробных инструкций нет – в результате за всё отвечает учитель.

- Валерий Константинович, а правду говорят, что современные дети совсем не хотят учиться, не то что прошлые поколения?

- Современные дети, как и раньше, разные - одни желают учится, другие нет. Так было, так и останется. Не учатся, потому что у них другие интересы, свойственные детям, а взрослые пытаются их учить и воспитывать. Вечная проблема отцов и детей по-прежнему актуальна.

- Помимо рисунков, у вас еще есть книги. Про что пишете?

- У меня более 150 научных работ, написанных вместе с учениками. Ещё пишу рассказы на исторические темы, сказки, стихи. Недавно вот выпустил исторический роман «Дороже жизни», написанный по письмам и дневникам. Нашел дневник с целым архивом писем с 1929 по 1940 год, собрал их в одно произведение. Это истории реальных людей – наших земляков, переживших коллективизацию и войну. В годы Великой Отечественной войны Вашкинский район стал прифронтовым, наши земляки внесли большой вклад в разгром врага под Оштой.

- Карикатуры можно посмотреть на вашей странице ВКонтакте, а где можно почитать книги?

- Книги я в свободный доступ не выкладываю, сам делаю и сам продаю. Сейчас издание книги - это очень дорогое удовольствие. Но каждый раз обязательно дарю экземпляр нашей районной библиотеке в Липином Бору.

Иногда жители Вашкинского района сами просят Валерия Константиновича нарисовать карикатуры на волнующие их темы. Например, так был сделан рисунок про отсутствие роддома в районе:

А эта карикатура посвящена труднодоступности для населения центра занятости:

- В посёлке Новокемский есть безработные, ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ их поставил на учёт, только ввёл обязанность отмечаться два раза в месяц в ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ лично, так сказать вживую. У нас маршрутка ходит в Липин Бор только по средам, но ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ это нисколько не волнует, некоторым отметка назначена в другие дни недели. Добирайся как можешь! Хоть пешком иди, хоть на лыжах. У нас в посёлке есть администрация, почему бы им не делать отметку? Или бы сами работники ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ приезжали в посёлок, им за это деньги платят, да и транспорт государственный. Почему безработный должен тратить свои жалкие деньги на поездку в Липин Бор, липиноборские безработные таких трат не производят! Эта проблема существует во всех населённых пунктах района кроме РАЙцентра. Может подскажете: как её решить??? А то на лыжах два раза в месяц трудновато будет! - гласит подпись к рисунку.

Специально для NewsVo Валерий Константинович нарисовал к Дню учителя несколько карикатур про школу:

Как умерла одна из крупнейших колоний для заключенных в Вологодской области