В Вологде создадут реестр владельцев квартир, готовых сдавать жилье педагогам

В Вологде столкнулись с проблемой при реализации проекта соцподдержки педагогов. С 1 марта 2019 года в областной столице учителям и воспитателям компенсируют 75% стоимости аренды жилья, однако, как выяснилось, не все собственники хотят оформлять документы.

«Не все арендодатели готовы работать с этой программой. Для этого им нужно делать выписку. Когда я снимала одну квартиру, то хозяин отказался это делать, мне пришлось искать новое жилье», - рассказала на встрече с мэром Вологды воспитатель Елена Ершова.

Мэр Сергей Воропанов поручил разработать реестр арендодателей, готовых работать в рамках программы. Кроме того, в городе составят подробную инструкцию для молодых педагогов, желающих получить эту меру поддержки, с указанием полного перечня необходимых документов.

«Система образования в Вологде развивается стремительными темпами. В этом году мы открыли четыре новых детских сада. В планах возведение еще четырех детских садов и школы. Поэтому проблема с нехваткой учителей и воспитателей остается актуальной, особенно с учетом того, что каждый год контингент детей в системе образования увеличивается на 1000-1500 человек. На встрече выработан ряд мероприятий, которые позволят привлечь в отрасль педагогов и заполнить все вакансии», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, всего на реализацию программы по компенсации аренды жилья для педагогов в 2019 году выделено порядка 4,8 млн рублей. Средства рассчитаны на 45 человек. Поэтому соответствующие заявки, которые поступят в течение учебного года, также будут удовлетворены.