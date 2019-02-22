В Вологде педагогам будут компенсировать 75% от стоимости аренды жилья

75 % стоимости аренды жилья будет оплачиваться педагогам из бюджета Вологды, соответствующие поправки в бюджет накануне были одобрены депутатами гордумы.

Речь идет о компенсации за найм жилья. Общая сумма, выделенная на эти цели в 2019 году из бюджета Вологды, составит порядка 4,8 млн рублей.

По данным пресс-службы городской администрации, размер компенсации за найм жилья составит до 9 тысяч рублей в месяц, но не более 75 % от полной стоимости аренды. Право на выплату имеют педагоги, которые нуждаются в жилом помещении, имеют трудовой договор на постоянной основе на 1 марта 2019 года, а также ходатайство руководителя детского сада или школы города Вологды.

«Мы считаем это решение крайне необходимым, поскольку сейчас в школах и детских садах Вологды не хватает 321 педагога. Существует кадровый дефицит преподавателей по таким дисциплинам как математика, физика, информатика, английский язык, русский язык и литература. Надеемся, что введение компенсаций за найм жилья в сфере образования поможет закрепить молодые кадры, так как частично бремя денежной нагрузки с них снимется. Эту инициативу нам удалось реализовать благодаря тому, что мы отменили в администрации Вологды полис ДМС и на сэкономленную сумму предоставили вот такую меру социальной поддержки нашим учителям», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Воспользоваться новой мерой соцподдержки педагоги смогут с 1 марта 2019 года. Средств, выделенных в 2018 году, хватит на выплату компенсаций для 45 человек.

Все вакансии, имеющиеся в городских школах и детских садах размещены на сайте управления образования Вологды в соответствующем разделе. Выбрав подходящий вариант, педагог может обратиться в учебное заведение, а когда кандидатура будет одобрена, начать сбор необходимого пакета документов.