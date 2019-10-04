В Харовске осудили сотрудницу страховой фирмы, которая присвоила 1,5 млн рублей клиентов

В Харовске осудили сотрудницу страховой компании «РГС-Жизнь» (Росгосстрах-Жизнь, ныне — «Капитал Лайф»), которая присвоила 1,5 млн рублей клиентов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, обвиняемая, являясь менеджером агентской группы, действуя от имени ООО «СК «РГС-Жизнь» совершала мошенничество с платежами клиентов, которые заключили с фирмой договора на страхование здоровья, жизни, трудоспособности.

— Так, от одной из потерпевших 11 августа 2016 года В. получила денежные средства в общей сумме 200 000 рублей для пополнения счета ранее оформленного на ее имя договора страхования жизни, здоровья и трудоспособности. Однако, оговоренные обязательства В. в полном объеме не исполнила, 50 000 рублей она внесла на счет ранее оформленного на имя потерпевшей договора, а 150 000 рублей обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего с августа 2016 года по август 2018 года, обманывая клиентов, женщина похитила у них 1 547 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами то, что она признала частично свою вину, часть похищенных денег вернула. При вынесении приговора также было учтено, что у подсудимой на иждивении трое малолетних детей.

В итоге мошеннице было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба находятся в производстве Харовского районного суда.

Ранее NewsVo сообщал, что в Харовском районе суд оштрафовал женщину-агента, которая страховала машины и недвижимость, а деньги забирала себе. По данным прокуратуры Вологодской области, подсудимая, действуя от имени страхового агента СПАО «Ингосстрах», заключила 48 договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 1 договор по ипотечному страхованию имущества физлица. От клиентов она приняла более 190 тысяч рублей.