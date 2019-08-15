В Харовске осудили агента «Ингосстраха», забиравшего себе страховые взносы клиентов

15.08.2019 [Происшествия]

В Харовском районе суд оштрафовал женщину-агента, которая страховала машины и недвижимость, а деньги забирала себе. 

По данным прокуратуры Вологодской области, подсудимая, действуя от имени страхового агента СПАО «Ингосстрах», заключила 48 договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 1 договор по ипотечному страхованию имущества физлица. От клиентов она приняла более 190 тысяч рублей.

— Указанные денежные средства подсудимая похитила путем не передачи их собственнику СПАО «Ингострах», потратив их по своему усмотрению, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Тэги: страхование, мошенничество

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