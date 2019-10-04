У жителя Череповца изъяли оружие времен Великой Отечественной войны

45-летний череповчанин подозревается в незаконном обороте оружия. В машине и сарае мужчины были изъяты винтовка, карабин, штык-ножи и боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

«Тойоту» подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили во дворе одного из домов на улице Первомайской в Череповце. В машине сотрудники уголовного розыска нашли часть от винтовки и предмет, похожий на гранату. Экспертиза показала, что это боевая граната М24 с массой взрывчатого заряда 180 граммов и винтовка системы «Маузер».

На допросе житель Череповца рассказал, что он коллекционирует оружие времен Великой Отечественной войны, а найденные у него в автомобиле предметы купил в Санкт-Петербурге за 50 тысяч рублей.

— Кроме того, в ходе обыска хозяйственной постройки, расположенной в Череповецком районе, стражи правопорядка обнаружили и изъяли 7 штык-ножей, более 300 патронов различного калибра, ударно-спусковой механизм в сборе, ствол от карабина и банку зеленого цвета в виде цилиндра, похожую на гранату, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все изъятые предметы были также направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Череповчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с выплатой крупного денежного штрафа.

Ранее NewsVo сообщал, что 33-летнего жителя Череповца осудили за незаконные ношение и хранение револьвера образца 1895 года. 18 июня 2019 года во время уличного конфликта мужчина применил оружие и выстрелил в сторону оппонента.