Череповчанина осудили за выстрел в незнакомца из револьвера образца 1895 года

33-летнего жителя Череповца осудили за незаконные ношение и хранение револьвера образца 1895 года. 18 июня 2019 года во время уличного конфликта мужчина применил оружие и выстрелил в сторону оппонента.

Инцидент произошел в сквере возле Дворца культуры строителей. По словам подсудимого, в тот вечер к нему подошел незнакомый мужчина и стал его оскорблять, на просьбы уйти не реагировал. Тогда череповчанин достал револьвер, выстрелил в воздух, а затем в плитку, лежащую на земле. Пуля отрикошетила и попала по ноге незнакомца, после чего тот сел в такси и уехал.

По словам пострадавшего, в тот вечер он пытался успокоить мужчину, который ругался со своей спутницей, потом услышал хлопок и увидел, что нога кровоточит. На такси он уехал в больницу.

— Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме. Суду пояснил, что указанный револьвер с патронами он приобрел в 2013 году через знакомого в Санкт-Петербурге с целью самозащиты, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Владельца револьвера приговорили к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Напомним, летом в пресс-релизе об этом инциденте вологодское УМВД сообщало, что мужчины были знакомы.