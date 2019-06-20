Череповчанин во время ссоры выстрелил в ногу знакомому

В Череповце полицейские задержали 33-летнего местного жителя, выстрелившего в ногу своему знакомому. Инцидент произошел на площади Строителей вечером 18 июня.



В дежурную часть полиции поступило сообщение из городской больницы о госпитализированном 32-летнем мужчине со сквозным пулевым ранением. Потерпевший рассказал полицейским, что в него стрелял его знакомый, которого он встретил в сквере на площади Строителей. Знакомого сопровождала женщина.



«Между мужчинами завязался разговор, переросший в словесный конфликт, в разгаре которого один из спорщиков достал из-под одежды предмет, похожий на пистолет, направил в сторону оппонента и выстрелил в область ноги», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.



Полицейские задержали подозреваемого в квартире его спутницы. Ранее судимый череповчанин сознался в содеянном, объяснив свои действия тем, что потерпевший оскорбил его подругу.



Дома у злоумышленника полицейские обнаружили пистолет системы «Наган» и 4 патрона. Оружие мужчина приобрел за пределами региона. Разрешительных документов у него не имелось.



«В отношении 33-летнего череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкцией указанной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - пресс служба УМВД РФ по Вологодской области



Кроме того, когда медики вынесут заключение о степени причиненного вреда здоровью пострадавшего, полицейские примут решение о возбуждении дела и по данному факту.



Стрелявший мужчина задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее Newsvo сообщал, что в центре Череповца 2 мая 37-летний водитель «BMW» устроил на улице стрельбу из охолощеного (сигнального) автомата. Инцидент произошел около пяти часов утра возле дома №112 на Советском проспекте.