Череповчанин во время ссоры выстрелил в ногу знакомому

20.06.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 33-летнего местного жителя, выстрелившего в ногу своему знакомому. Инцидент произошел на площади Строителей вечером 18 июня.

В дежурную часть полиции поступило сообщение из городской больницы о госпитализированном 32-летнем мужчине со сквозным пулевым ранением. Потерпевший рассказал полицейским, что в него стрелял его знакомый, которого он встретил в сквере на площади Строителей. Знакомого сопровождала женщина. 

«Между мужчинами завязался разговор, переросший в словесный конфликт, в разгаре которого один из спорщиков достал из-под одежды предмет, похожий на пистолет, направил в сторону оппонента и выстрелил в область ноги», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Полицейские задержали подозреваемого в квартире его спутницы. Ранее судимый череповчанин сознался в содеянном, объяснив свои действия тем, что потерпевший оскорбил его подругу. 

Дома у злоумышленника полицейские обнаружили пистолет системы «Наган» и 4 патрона. Оружие мужчина приобрел за пределами региона. Разрешительных документов у него не имелось. 

«В отношении 33-летнего череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкцией указанной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - пресс служба УМВД РФ по Вологодской области 

Кроме того, когда медики вынесут заключение о степени причиненного вреда здоровью пострадавшего, полицейские примут решение о возбуждении дела и по данному факту. 

Стрелявший мужчина задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее Newsvo сообщал, что в центре Череповца 2 мая 37-летний водитель «BMW» устроил на улице стрельбу из охолощеного (сигнального) автомата. Инцидент произошел около пяти часов утра возле дома №112 на Советском проспекте.

Тэги: оружие, стрельба

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