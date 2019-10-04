В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель «Дэу» спровоцировал ДТП с пострадавшими. Авария произошла 3 октября около 13 часов.

По данным пресс-службы областного УМВД, 36-летний мужчина сел за руль «Дэу», не имея водительского удостоверения. Кроме того, отмечается, что у вологжанина были признаки алкогольного опьянения. На улице Панкратова иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Тойоту» под управлением 34-летней женщины.

— В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в медучреждение, — отмечают в полиции.

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