В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

04.10.2019 [Происшествия]
В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель «Дэу» спровоцировал ДТП с пострадавшими. Авария произошла 3 октября около 13 часов.

По данным пресс-службы областного УМВД, 36-летний мужчина сел за руль «Дэу», не имея водительского удостоверения. Кроме того, отмечается, что у вологжанина были признаки алкогольного опьянения. На улице Панкратова иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Тойоту» под управлением 34-летней женщины.

— В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в медучреждение, — отмечают в полиции.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце полицейские задержали 33-летнего нетрезвого водителя «БМВ» с поддельными правами. Мужчина купил их в интернете за 30 тысяч рублей.

Тэги: ДТП. пьяные водители
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
В Вологде владелицу сгоревшей в подъезде дома коляски могут оштрафовать
ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести
Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии
Неприкасаемые: как в Вологде не хотели убирать незаконные вывески с исторического здания
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
В Вологде грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека
В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком
В Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом
02.10.2019 [Общество]

Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора

3924
3
03.10.2019 [Общество]

С начала года мошенники похитили со счетов жителей Вологодской области 150 млн рублей

1281
0
03.10.2019 [Экономика]

Вологодская область входит в тройку регионов-лидеров по числу жителей-банкротов

853
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Харовске осудили сотрудницу страховой фирмы, которая присвоила 1,5 млн рублей клиентов
У жителя Череповца изъяли оружие времен Великой Отечественной войны
В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Три вологодские фирмы объединились в картель, чтобы выигрывать аукционы медучреждений по выгодным ценам
Жительницу Грязовецкого района будут судить за мошенничество при покупке смартфона в кредит
В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей
Два новых детсада в Череповце обещают открыть в феврале 2020 года
 


01.10.2019 [Общество]

Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?

2697
0
04.10.2019 [БлогоVO]

«Уничтожение уникального культурного ландшафта» — Наталья Душкина о набережной Вологды

142
0
03.10.2019 [Обзор Прессы]

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову: вместо 3,5 лет колонии — год условно

332
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика