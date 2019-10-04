Жительницу Грязовецкого района будут судить за мошенничество при покупке смартфона в кредит

04.10.2019 [Происшествия]

В Грязовце будут судить девушку, которая не выплатила кредит за смартфон: выяснилось, что при оформлении займа она представила недостоверные сведения о своей зарплате и месте работы.

По версии следствия, больше года назад 28-летняя жительница Грязовецкого района оформила кредит на 14 тысяч рублей. На эти деньги в салоне сотовой связи она купила мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и аксессуары к нему на сумму около 6 тысяч рублей.

— Полицейские выяснили, что при оформлении договора 28-летняя девушка предоставила недостоверные сведения о месте работы и доходе. На момент сделки она состояла на учете на бирже труда и не была трудоустроена. К тому же с самого начала она намеревалась не платить по кредиту, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемую в мошенничестве задержали: девушка призналась, что долго не могла найти работу, а при оформлении кредита указала бывшее место трудоустройства и в два раза увеличила свою заработную плату.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Сейчас его материалы переданы в суд.

В суд также передано дело 33-летнего жителя Великого Устюга: ранее NewsVo сообщал, что мужчина продал несуществующий колокол покупателю из Кургана.


 

Тэги: кредит, смартфоны, мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
В Вологде владелицу сгоревшей в подъезде дома коляски могут оштрафовать
ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести
Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии
Неприкасаемые: как в Вологде не хотели убирать незаконные вывески с исторического здания
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
В Вологде грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека
В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком
В Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом
03.10.2019 [Общество]

На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию

2593
2
04.10.2019 [Происшествия]

В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей

790
0
03.10.2019 [Общество]

ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести

7715
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кинофестиваль «Человек в кадре» стартует в Белозерске 10 октября
В Харовске осудили сотрудницу страховой фирмы, которая присвоила 1,5 млн рублей клиентов
У жителя Череповца изъяли оружие времен Великой Отечественной войны
В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Три вологодские фирмы объединились в картель, чтобы выигрывать аукционы медучреждений по выгодным ценам
Жительницу Грязовецкого района будут судить за мошенничество при покупке смартфона в кредит
В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей
 


01.10.2019 [Общество]

Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?

2697
0
04.10.2019 [БлогоVO]

«Уничтожение уникального культурного ландшафта» — Наталья Душкина о набережной Вологды

142
0
03.10.2019 [Обзор Прессы]

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову: вместо 3,5 лет колонии — год условно

332
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика