Жительницу Грязовецкого района будут судить за мошенничество при покупке смартфона в кредит

В Грязовце будут судить девушку, которая не выплатила кредит за смартфон: выяснилось, что при оформлении займа она представила недостоверные сведения о своей зарплате и месте работы.

По версии следствия, больше года назад 28-летняя жительница Грязовецкого района оформила кредит на 14 тысяч рублей. На эти деньги в салоне сотовой связи она купила мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и аксессуары к нему на сумму около 6 тысяч рублей.

— Полицейские выяснили, что при оформлении договора 28-летняя девушка предоставила недостоверные сведения о месте работы и доходе. На момент сделки она состояла на учете на бирже труда и не была трудоустроена. К тому же с самого начала она намеревалась не платить по кредиту, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемую в мошенничестве задержали: девушка призналась, что долго не могла найти работу, а при оформлении кредита указала бывшее место трудоустройства и в два раза увеличила свою заработную плату.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Сейчас его материалы переданы в суд.

В суд также передано дело 33-летнего жителя Великого Устюга: ранее NewsVo сообщал, что мужчина продал несуществующий колокол покупателю из Кургана.



