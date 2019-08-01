Житель Великого Устюга продал несуществующий колокол покупателю из Кургана

01.08.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге полицейские вычислили 33-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. Под вымышленными именами он предлагал на сайтах бесплатных объявлений различные лоты. Когда на товар находился покупатель, злоумышленник требовал предоплату на банковскую карту. Получив деньги, он переставал выходить на связь и деньги не возвращал.

Одной из его жертв стал житель Кургана, который хотел купить колокол. Он перевёл 14 тысяч рублей в качестве предоплаты, но товар не получил.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД, у преступника не было не только колокола, но и намерения его продать- размещая объявление, он сознательно пошел на мошенничество. Злоумышленник установлен и находится под подпиской о невыезде.

В полиции отмечают, что за минувшие сутки десять жителей Вологодской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей. Злоумышленники используют разные способы для обмана людей.  

Так, в Бабаевском районе неизвестный предложил 44-летней женщине помощь в выводе средств с интернет - платформы, где пострадавшая играла на торгах.

«Путем обмана и злоупотребления доверием мошенник завладел 47 тысячами рублей», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В Вологде местный житель лишился 30 тысяч рублей, пытаясь купить пневматическую винтовку. Он перевёл деньги на электронный кошелёк мошенника, а когда понял, что его обманули, написал заявление в полицию.

Ещё один житель Вологды перевёл 7 тысяч рублей якобы своему другу, который попросил о деньгах в сообщении в соцсети. Оказалось, что страница друга была взломана, и пострадавший перевёл деньги мошенникам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают подозреваемых.

 

Тэги: мошенничество, обман

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