В Вологодской области резко подорожало съемное жилье

03.10.2019 [Экономика]

В третьем квартале 2019 года в Вологодской области резко выросла стоимость аренды жилья. Так, в июле–сентябре средняя цена на месячное проживание в однокомнатной квартире в регионе составила 11 055 рублей. По данным портала Domofond.ru, рост стоимости по сравнению с предыдущим кварталом составил 6%. 

Как пишет «Российская газета», удорожание стоимости съемного жилья — тенденция в целом по стране. Арендные ставки снизились только в девяти российских регионах. Больше других — на 1,2 процента — в Северной Осетии и Хабаровском крае. Третье место у Коми: в республике аренда жилья подешевела на 1,1 процента.

Ранее NewsVo сообщал, что в третьем квартале 2019 года в Вологодской области также подорожали электричество и газ.

 

Тэги: аренда, жилье

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