В Вологодской области с 1 июля вырастут тарифы на электричество и газ

С 1 июля 2019 года в Вологодской области подорожают услуги электроснабжения и газоснабжения. Тарифы утвердил в декабре прошлого года департамент ТЭК.

Если с 1 января по 30 июня 2019 года один киловатт-час стоил 4.51 рубля (в домах с газовыми плитами) и 3.59 (в домах с электрическими плитами), то с 1 июля ставка составит 4.67 (газовые плиты) и 3.73 (электроплиты). Рост - 3,5%.

Вырастет также и плата за газ. Если с 1 января по 30 июня 2019 года в Вологодской области платили 74, 11 рубля с человека, что с 1 июля плата составит 75,15 рубля с человека, рост - 1,4%.