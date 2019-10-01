«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой

В материале про новые предметы в школах - родной русский язык и родную литературу - NewsVo разбирался, зачем их ввели. На бумаге все выглядит очень гладко, однако оказалось, что исполнять закон начали до того, как продумали, как это сделать грамотно.

NewsVo собрал отзывы учителей из школ Вологды о том, с какими проблемами они столкнулись при введении родного русского и родной литературы. Рассказать об этом педагоги согласились только на условиях анонимности, попросив не называть их фамилий и школ, что само по себе подтверждает наличие проблем с введением новых предметов (ред. – и говорит о нездоровой обстановке в учебных заведениях в целом).

Отметим, что все учителя сходятся в одном: о введении новых предметов они узнали слишком поздно, учебников и программ нет, а решать все эти проблемы приходится им самим, педагогам. При этом учебники по родному русскому в России уже изданы. Видимо, в вологодские школы их не закупили.

Вот что рассказали педагоги:

- О том, что нам в этом году нужно будет преподавать новые предметы, мы узнали в первую неделю сентября. Ни программ, ни учебников нам не дали. Мы сами искали в интернете, нашли примерный список тем, написали программы, но пока сами предметы не преподавали, ждали 25 сентября. Там на каком-то уровне должно было пройти какое-то совещание, на котором должны были решиться какие-то моменты относительно этих предметов. После этого совещания нам сказали, что родной русский мы будем давать по часу в неделю первые полгода, а после нового года этот час пойдёт на литературу. Этот час забрали от основного русского языка.

- В самом конце августа нам сказали: «Как?! Вы ещё не преподаёте родной русский и родную литературу? Их же уже несколько лет по закону нужно преподавать!» У нас первая реакция: «Зачем?! У нас и так русский родной!» Но сказали надо, значит надо. Сели писать программы.

- Нам ещё в мае сказали, что будут два новых предмета и что русский будет интегрирован в основной русский. То есть пойдёт за счёт его часов. Сейчас уже говорят, что этот предмет нельзя вводить за счет основного русского, поэтому мы до сих пор его не преподаём. Решили подождать до нового года, может ещё что-то до этого времени поменяется, окончательно прояснится. Опять же, учебников нам пока никаких не дали. Ждём.

- Когда мы пришли в августе после отпуска, нам сказали, что за полторы-две недели мы должны подготовить программы по двум новым предметам - родной русский язык и родная литература. Учебников ни по одному из этих предметов не дали. Мы стали искать в интернете и ничего толкового не могли найти. Раньше по литературе у нас был региональный компонент, мы изучали с детьми литературу родного края на уроках литературы. Сейчас этот региональный компонент отменили. Но появился новый предмет, про который фактически сказали «преподавайте, как хотите». Хорошо, что наработки были и мы взяли ту самую ранее отменённую литературу родного края. По русскому учебников нет. И если раньше мне детей нужно было готовить к экзамену, имея три урока русского в неделю, то теперь у меня оставили только два урока русского в неделю и ещё один час я преподаю им языкознание. У детей тесты впереди, темы сложные, и мне весь год придётся гнать материал, без времени на его закрепление. Языкознание - это сложно, не все дети готовы к углубленному изучению русского языка. Им трудно. Некоторых основам бы хоть научить и к экзамену подготовить! Может быть, что-то изменится со временем. Возможно, такие несуразицы получаются, когда вводится что-то новое. Но многим детям нужно сдавать тесты уже в этом году.