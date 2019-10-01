Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?

Елена Петряева

«Зачем лишняя нагрузка?», «Почему в нашей школе таких предметов нет?», «Разве просто русского и литературы не хватало?» - такими вопросами задаются в Вологде некоторые родители. NewsVo решил разобраться, откуда в школах в этом году появились новые предметы - родной русский и родная литература, почему, несмотря на закон, их ввели не во всех учебных заведениях, какими уроками приходится «жертвовать» ради исполнения этого закона и как новые предметы должны помочь детям. Ответить на эти и другие вопросы нам помогла доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов Вологодского института развития образования Ирина Мовнар.

Обязательно или нет?

- Ирина Валентиновна, почему в школах появились эти новые предметы?

- Родной русский язык и родная литература вводятся в школах в этому году в соответствии с Законом РФ о языках. Каждый гражданин нашей страны имеет право на изучение родного языка, в том числе и те дети, для которых русский язык является и государственным, и родным. 3 августа 2018 года в Закон об образовании было внесено изменение, которое касалось преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка. На основании этого изменения вводится преподавание русского языка не только как языка государственного, но и как родного языка.

- То есть это не факультатив?

- Нет. Это обязательный предмет. Каждая школа должна самостоятельно разработать образовательную программу по этим предметам на основе стандарта. Она сама разрабатывает учебный план и сама выделяет количество часов на изучение этих предметов.

- Получается, предмет обязательный, но сколько часов на него отведут, каждая школа решает самостоятельно?

- Да. Предмет должен быть введён обязательно во всех классах с 1-го по 11-й. В каких-то школах на него отводят 0,5 часа в неделю в течение полугодия, в каких-то - час. Это право самой школы.

- К какому времени во всех школах должны появиться эти новые предметы?

- С этого учебного года. Какой язык в качестве родного будут изучать дети, должны решить родители.

- Как именно?

- Родители дают письменное согласие. У каждого ребенка может быть свой родной язык: для кого-то это русский, для кого-то, например, татарский. У нас в Вологодской области пока ситуация решается проще, потому что у нас у большинства детей русский язык родной. Но по закону в начале обучения на каждой ступени обязательно пишется заявление от родителей, которые определяют, какой язык будет в качестве родного изучать их ребенок.

- То есть если в классе практически все русские, а кто-нибудь, допустим армянин или белорус, то родители могут написать заявление на изучение своего языка?

- По закону граждане имеют право на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Так, например, белорусский и армянский язык не являются языками народов России.

Вместо чего?

- Что делать, если у детей уже полная загруженность предметами? По СанПину ведь нельзя ставить дополнительные часы. Родители учеников 14-й школы, например, говорят, что у них родной русский поставили сверх обычного количества уроков.

- На этапе подготовки к учебному году школа разрабатывает программу и составляет учебный план. И распределяются часы с учетом тех часов, которые по каждому классу рекомендуются СанПином. Есть обязательная часть учебного плана и есть так называемая «часть, формируемая участниками образовательных отношений». Это часть для факультативных курсов, элективных курсов - дополнительные часы. Но всё это, повторюсь, в компетенции образовательной организации.

- Могут ли уроки родного русского идти за счет основного предмета – русский язык?

- Насчет этого есть письмо Министерства просвещения, в котором не рекомендуется так делать.

- Нам рассказали, что, например, в 32 лицее Вологды родной русский ввели на полгода вместо биологии, а в 13-й школе этот предмет «забрал» час физкультуры.

- Повторюсь, это всё компетенция школы.

В Письме Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 говорится:

"Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и "Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и литература") за счет учебного времени, отведенного образовательной организацией на изучение учебных предметов "Русский язык" и "Литература" (предметная область "Русский язык и литература"), использовать время, отведенное на изучение учебных предметов "Родной язык" и "Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и литература"), для подготовки к любым формам государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)"

Однако в некоторых регионах РФ эту рекомендацию не соблюдают. Так, министр образования Новгородской области Павел Татаренко в прошлом году сказал, что, если школа может позволить себе дополнительные часы на родной русский и родную литературу, она это делает, если нет - можно ввести новый предмет в уже имеющиеся часы.

- Например, 30 минут урока будет отведено русскому языку, 10 минут — родному русскому. Остальные предметы, по словам Павла Татаренко, не пострадают, в ущерб ничего преподаваться не будет, поэтому родителям в этом вопросе беспокоиться не о чем, - пишет издание 53новости.

Родной русский

- В чём принципиальное различие родного русского языка и русского языка как государственного?

- В новом предмете родной русский язык усилены культурологический, развивающий и воспитательный компоненты. Этот курс углубляет знания в области русского языка. Учебники очень хорошие! Они подготовлены издательством «Просвещение». Очень известный авторский коллектив: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая и другие. И это замечательно, что появился такой курс.

Например, с 5 по 9 класс проходит сквозным раздел «Язык и культура». Речь идёт о том, что слово – это не простая комбинация звуков, а творческое дело народного духа, как духовный мир русского человека отражается в слове. Курс русского языка направлен на формирование четырех видов компетенций: языковой, коммуникативной, речевой и культуроведческой. Также в курсе родного русского языка подробно изучаются разделы «Культура речи» и «Текст».

- То есть на обычном русском проходят грамматику, правила пунктуации и т.д, а на родном русском, например, историю происхождения слов?

- Да, и история языка – это лишь один из разделов в новых учебниках.

- Приведите какой-нибудь пример из ученика родного русского языка. Например, какого упражнения ни за что не будет на обычном уроке русского? - Вот, например, открываем, одно из упражнений: «Прокомментируйте рисунок, раскрывая значение слов, называющих степень родственных отношений: жена, муж, свёкр, свекровь, тёща, тесть, шурин, невестка, свояченица, золовка». Здесь ребята не только узнают значения этих слов, но и выяснят, откуда они произошли. Очень много развивающих заданий о культуре русского народа. Курс родного русского языка углубляет знания ученика. И при этом тоже готовит его к ОГЭ и ЕГЭ, потому что развивает речь ребёнка, совершенствует словарный запас, который у многих детей, к сожалению, не развит. На итоговой аттестации школьники допускают большое количество орфографических, пунктуационных, речевых, грамматических ошибок. А тут, смотрите, целый раздел - «Культура речи». Углубленное изучение орфоэпических норм, лексических норм – это всё способствует развитию культуры речи. В разделе «Текст», например, предлагаются текстовые задания разного типа: как написать реферат, как подготовить сообщение, информационная переработка текста, сжатие текста, подробное изложение с сохранением авторских изобразительных средств, это и написание разных типов сочинений, рассуждений. Основы риторики здесь есть. Вот, например, учебник для 9 класса, раздел «Язык и культура». В его содержание включены следующие темы: ключевые слова русской культуры, крылатые слова, фразеологизмы. В этом году в одном из КИМов ОГЭ по русскому языку было задание на определение фразеологизма. Справилось только 23 процента обучающихся Вологодской области. Например, дети не могут отличить свободное словосочетание «в горячую руку положил» от фразеологизма ("попасть под горячую руку"). Поэтому курс очень полезный, надо его поддерживать и реализовывать в школах. Или вот, смотрите, учебник для 9-го класса, в разделе «Культура речи» есть правила сетевого этикета. - Это про то, как в интернете себя вести? - Да. Читаем оглавление дальше: анализируем тексты, виды преобразования текстов, анекдот, шутка, деловое письмо, проблемный очерк, прецедентные тексты. Как вы видите, содержание не дублирует основной предмет Русский язык. Это дополнительный развивающий курс, который совершенствует знания обучающихся. То есть основной предмет - русский язык – это база. А родной русский язык углубляет знания из области русского языка.

Родная литература

- А что с родной литературой? Там тоже есть учебники?

- Родную литературу мы тоже обязаны преподавать во всех школах. Нарушать законодательство мы не можем. Но пока программы по русской родной литературе в реестре программ нет. Но есть предметные результаты, представленные во ФГОС. Содержание учебного предмета выстраивает учитель.

- То есть описание результата, к которому нужно привести ученика, есть, а подробной программы нет?

- Всё так. Но скоро программа по родной русской литературе, мы надеемся, будет в реестре. Она разработана. Дальше будем ждать интересных учебников. В общем, что мы рекомендуем школам в этой ситуации: в Вологодской области есть совершенно замечательная программа «Литература вологодского края» под редакцией Сергея Юрьевича Баранова. По ней есть учебники, подготовленные издательством «Учебная литература». Мы рекомендуем школам в основу взять эту программу.

- Кстати, как звучит результат? Чему должен научить детей это предмет?

- Здесь несколько пунктов. Например, «понимание литературы, как национально-культурной ценности народа». Или «формирование квалифицированного читателя». Ученик, который изучает родную литературу должен развить способность понимать тексты, отражающие этнокультурные традиции своего народа. Особенности русского характера, русской души. И он должен сформировать читательские умения. По сути этот курс в плане развития читателя является неким дополнением, углублением к общему курсу литературы.

- В учебнике Баранова классики или современные вологодские авторы?

- Курс начинается с изучения фольклорных произведений и древнерусской литературы, затем 18, 19 век и современная литература. Вот посмотрите учебники.

- Смотрим оглавление: Засодимский, Яшин, Белов, Астафьев, Фокина, Романов, Рубцов… А до появления обязательной родной литературы эти учебники Баранова где-то использовались?

- Был факультативный курс «Литература вологодского края». А с появлением стандарта мы интегрируем в содержание примерных программ вот этот этнокультурный компонент. Учителя могут использовать эти материалы для разработки своей программы по русской родной литературе. Мы посмотрели, как делают другие регионы - они тоже включают свою региональную литературу.

NewsVo также собрал отзывы учителей из школ Вологды о том, с какими проблемами они столкнулись при введении родных русского и литературы. Оказалось, что исполнять закон начали до того, как продумали, как это сделать грамотно.