В детсадах Вологды стало слишком жарко из-за нерегулируемой температуры отопления

Родители в Вологде обращают внимание городских властей на духоту в детских садах. Там не регулируется температура подачи тепла, поэтому в помещениях стало слишком жарко, что может навредить здоровью детей.

- Сергей Воропанов, установите в детсадах Вологды терморегулирующее оборудование, пожалуйста. Сегодня 8 градусов, а топят как на убой. Когда в начале месяца подключили тепло — был просто ад. Дети спят в духоте, выходят гулять вспотевшими — ну разве это нормально? Давайте этот вопрос решим, а? А потом колесо;), - написал у себя на странице в Facebook Алексей Черемушкин.

Напомним, в этом году отопление в детских садах Вологды включили еще в августе. Как стало известно NewsVo из собственных источников, поводом стали жалобы вологжан в прокуратуру на холод в детских учреждениях. В середине августа в областной столице была низкая для этого месяца температура воздуха.

26 августа на новостном сайте администрации Вологды появилась новость о том, что губернатор Олег Кувшинников распорядился подать тепло в социальные учреждения по заявкам руководителей. А уже на следующий день, 27 августа, мэр города Сергей Воропанов отчитался, что отопление подключено во всех детских садах, потому что об этом якобы просили заведующие:

- На сегодняшний день по заявкам подключены все дошкольные учреждения, есть возможность сушить одежду после прогулки на батареях. Пока позволяет погода, котельные работают не в полную силу. При понижении температур характеристики теплоносителя увеличатся и выйдут на заданные параметры, - сказал Сергей Воропанов.

Однако у NewsVo есть информация из детских садов, что руководителей учреждений просто обязали подать заявки на подключение отопления. Причем такое «распоряжение» поступило в детсады еще в середине августа. То есть к тому времени, как губернатор распорядился подать тепло по заявкам, они, судя по всему, уже были поданы в принудительном порядке. При этом во второй половине августа в Вологду пришла теплая погода, до 20 градусов.

Напомним, весной этого года в областной столице долго не отключали отопление, несмотря на установившуюся в мае теплую погоду. Жители жаловались на духоту в квартирах и большие суммы в квитанциях за коммунальную услугу, которая им уже не нужна. В то время как в Череповце отопление отключили 6 мая, в Великом Устюге и Вологодском районе - 7 мая, в Вологде это начали делать с 10 мая – и то после того, как NewsVo обратился с соответствующим вопросом в пресс-службу администрации города.

К слову, сейчас в жилом фонде Вологды наблюдается ситуация, которая повторяется ежегодно. Несмотря на то, что котельные должны регулировать температуру подачи тепла в дома в зависимости от погоды, батареи в квартирах многих вологжан такие горячие, будто наступили морозы. Соответственно, жителям приходится платить за излишек тепла, который им не нужен (ред. – речь идет о домах, где нет погодозависимой автоматики, а таких в городе большинство).

При этом просьбы отрегулировать отопление по погоде часто игнорируются. Например, жители дома на улице 3 Интернационала, 5 на днях обратились в управляющую компанию «Новые технологии» с просьбой снизить температуру подачи тепла в их дом, там пообещали прислать мастера, однако батареи так и остались слишком горячими.

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