В Вологде не торопятся отключать отопление в квартирах

В Вологде, несмотря на установившуюся теплую погоду, не хотят завершать отопительный сезон. Горожане жалуются на духоту в квартирах и круглые суммы в квитанциях за коммунальную услугу, которая им уже не нужна.

На вопрос, когда планируется отключить отопление в квартирах, в пресс-службе городской администрации Newsvo ответили, что не раньше следующей недели, то есть 13 мая. При этом в Череповце отопление отключили еще 6 мая, в Великом Устюге - 7 мая. В Вологде тоже уже давно стоит теплая погода, и всю эту неделю также будет тепло.

Вопрос, почему Вологда намного дольше остальных городов области не завершает отопительный сезон, мы направили в городскую администрацию и ждем ответа. Пока в пресс-службе городской администрации нам ответили, что все отключается согласно нормам. Однако в Череповце эти нормы почему-то не помешали руководствоваться здравым смыслом и отключить услугу, в которой уже нет необходимости.

Здесь стоит отметить тот факт, что котельные в Вологде почти не снижают мощность отопления в зависимости от погоды, хотя в администрации города в предыдущие годы уже не раз говорили о том, что должно быть именно так.