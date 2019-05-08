Отопительный сезон в Вологде завершится 10 мая

С 10 мая в Вологде отключат отопление в квартирах. Постановление о завершении отопительного сезона подписал сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов.

Днем 8 мая на нашем сайте была опубликована новость, что Вологде, несмотря на установившуюся теплую погоду, не хотят завершать отопительный сезон. Горожане жалуются на духоту в квартирах и круглые суммы в квитанциях за коммунальную услугу, которая им уже не нужна.

На вопрос, когда планируется отключить отопление в квартирах, утром 8 мая в пресс-службе городской администрации Newsvo ответили, что не раньше следующей недели. Однако в 17.50 8 мая пресс-служба городской администрации сообщила Newsvo, что только что подписано постановление об окончании отопительного сезона с 10 мая.