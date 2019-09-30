Избавят от «косточки» на стопе за один день в клинике «Вита»

Операцию по коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы можно сделать в МЦ «Вита». Перед этим возможна бесплатная консультация доктора, а после можно получить ортопедическую обувь в подарок.



Подробности о том, что входит в стоимость операции и в чем ее уникальность, травматолог-ортопед МЦ «Вита» Александр Рубцов рассказывает в прикрепленном сюжете.





Манипуляция выполняется под разными видами обезболивания и не требует длительного восстановления. После пациент может отдохнуть в комфортной палате временного пребывания. Затем его отпускают домой, предоставив все необходимые рекомендации.

«Чаще всего „косточка“ на стопе мучает женщин. Из-за недуга становится трудно носить обувь, появляются боли, как при ходьбе, так и в состоянии покоя. От постоянного давления вокруг „косточек“ часто образуется воспаление и отек. Небольшая операция, которая длится чуть более часа, сможет решить эти проблемы. Боль исчезнет, и милые дамы снова смогут носить любимую обувь», — комментирует Александр Рубцов.

Достаточно одной операции, чтобы вернуть естественную форму стопы, вне зависимости от стадии заболевания. Операции по удалению «косточек» проводят в операционной клиники «Вита» по адресу: Вологда, Ярославская, 23.



Доверьтесь профессионалу и позвольте себе элегантные образы. Перед операцией можно сходить на бесплатную консультацию доктора, а после получить ортопедическую обувь в подарок. Подробности: 26-44-26.



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