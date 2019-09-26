Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"

26.09.2019 [Экономика]

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 приобрело 51% в ГК «Русбиоальянс», сообщает «Ъ». Компания «Русбиоальянс» появилась в 2017 году и сейчас выпускает продукцию под несколькими брендами, включая «Вологодскую ягоду». Напомним, «Русбиоальянс» стал залогодержателем товарных знаков ООО «Вологодская ягода» после того, как в отношении последнего была инициирована процедура банкротства.

«Альфа-групп» принадлежит Михаилу Фридману (7-е место в рейтинге Forbes c состояниям $15 млрд) и Герману Хану (13-е место, $9,7 млрд).

А1 выкупила долю основателя и гендиректора ГК Сергея Помелова, который стал партнером и сохранил руководящий пост.

- По данным ЕГРЮЛ и кипрского реестра, структура А1 кипрская Trivonia Ltd стала владельцем ООО «Северо-Западная производственно-торговая группа» (прежним владельцем был господин Помелов), которому принадлежит 51% ООО «Русбиоальянс» и 50% ООО ГК «РБА». Остальными долями через ООО «ГРСП "Магнит"» владеет предприниматель из Санкт-Петербурга Вадим Лукин. Условия сделки представитель А1 не раскрыл, - пишет «Ъ».

Напомним, с 25 июня 2019 года ООО «ТД Вологодская ягода» находится в стадии ликвидации.

Справка

В ходе Петербургского Международного Экономического Форума – 2016 председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент Segezha Group Сергей Помелов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников провели конструктивные переговоры о перспективах создания в городе Сокол центра деревянного домостроения. Сотрудничество правительства Вологодской области с «Segezha Group», которая входит в АФК «Система», началось в 2016 году, как раз тогда, когда начались проблемы у «Вологодской ягоды». 

Тэги: бизнес
Сюжет: Вологодская ягода

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