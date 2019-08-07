«Вологодская ягода» запустила процедуру своей ликвидации

30 июля Арбитражный суд Вологодской области вынес решение по еще одному делу, связанному с «Вологодской ягодой». Речь идет о взыскании почти полумиллиарда рублей с ООО «ПРОДЭКС» в пользу Андрея Петухова - учредителя ООО «Торговый Дом Вологодская ягода», зарегистрированного в Карелии. Обе фирмы связаны друг с другом. А ООО «ТД Вологодская ягода» с недавних пор находится в стадии ликвидации.

12 января 2017 года Андрей Петухов продал ООО «Продэкс» свои 100 % долей в уставном капитале ООО «Торговый Дом Вологодская ягода» - он оценивается в 456 988 500 рублей. Как говорится в решении суда, эти деньги в установленный срок – в течение года - ему так и не поступили. В итоге 30 июля Арбитражный суд постановил взыскать эту сумму с ООО «ПРОДЭКС» в конкурсную массу Андрея Петухова.

Отметим, что 12 января 2018 года Андрей Петухов обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным, и 4 мая 2018 года он был признан банкротом.

NewsVo выяснил, что обе фирмы - ООО «ПРОДЭКС» и ООО «Торговый Дом Вологодская ягода» из Карелии – тесно связаны между собой.

ООО «Продэкс» было зарегистрировано в декабре 2016 в Усть-Кубинском районе. Его учредители – Евгений Киселев и Эдуард Демидович. Согласно базе данных «Контур.Фокус», они же раньше были среди учредителей ООО «Торговый Дом Вологодская ягода».

Андрей Петухов стал владельцем всей доли ООО «ТД Вологодская ягода» в 2016 году. А в январе 2017 году был заключен договор купли-продажи этой доли с фирмой с ООО «Продэкс».

Но уже с 29 мая 2017 года конечным владельцем ООО «ТД Вологодская ягода» (которому принадлежат 456 988 500,00 рублей уставного капитала фирмы), стала компания «Рамбутан корп» на Маршалловых островах. Согласно базе данных «Контур.Фокус», сейчас ей принадлежат 100% «ТД Вологодская ягода». На данный момент эти деньги находятся под залогом, залогодержатель - ПАО "Промсвязьбанк". Напомним, гораздо большее отношение ко всей этой истории, чем Андрей Петухов, имеет фирма «РусБиоАльянс» из Карелии - об этом Newsvo рассказывал в материале "Кто убил «Вологодскую ягоду»?".

Данные веб-сервиса "Контур.Фокус".

С 25 июня 2019 года ООО «ТД Вологодская ягода» находится в стадии ликвидации.

К слову, учредитель «Продэкс» Евгений Киселев» в августе 2015 года учредил ООО «Северное сияние». Фирма сначала была зарегистрирована в Вологде, но позже была поставлена на налоговый учет в Москве. Как ранее сообщала прокуратура Вологодской области, эта московская фирма стала частью взятки экс-руководителю департамента сельского хозяйства Анне Беляевской. В феврале 2017 года на ее тетю* были оформлены 100% доли участия в ООО «Северное сияние». По мнению гособвинения, тетя Беляевской, не подозревала о том, что сделка является частью незаконного вознаграждения.

Согласно данным «Контур.Фокус», в декабре 2018 года ООО «Северное сияние» было исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными данными о его московском адресе.